Napoli – Gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Provinciale Napoli, nel quartiere napoletano di Pianura, per una Lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo, in evidente stato di agitazione, che, alla vista degli operatori, si è scagliato contro di loro fino a quando, con non poche difficoltà, è stato bloccato. La vittima, moglie dell'aggressore, ha raccontato di subire, in presenza della figlia minore, comportamenti violenti del marito con il quale è in fase di separazione e che, già in altre occasioni, era stata minacciata e aggredita fisicamente. L'uomo, un 50enne napoletano, è stato arrestato.

Ultime Notizie dalla rete : Lite familiare Mesenzana, lite familiare al bar: condannato un 63enne Tempo medio di lettura: 2 minuti Si sentiva tutti contro, all'interno di un contesto familiare diventato invivibile, l'uomo di sessantatré anni , residente a Mesenzana, che è stato condannato per minacce e lesioni a seguito di un episodio avvenuto presso un bar del paese, nel novembre ...

Ucciso con una coltellata al cuore a Salerno dopo una lite, arrestato il figlio Al momento non si esclude nessuna ipotesi, ma le indagini vanno verso un drammatico epilogo di una violenta lite familiare tra l'uomo e i due figli. RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO ...

Mesenzana, lite familiare al bar: condannato un 63enne Luino Notizie Lite familiare a Pianura, picchia la moglie davanti alla figlia: arrestato marito violento Napoli – Gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Provinciale Napoli, nel quartiere ...

Napoli, lite familiare: minaccia e aggredisce la moglie, arrestato 50enne Napoli, lite familiare: minaccia e aggredisce la moglie, arrestato 50enne. Gli agenti di polizia hanno bloccato l'uomo ...

