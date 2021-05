L’Italia trema, tripla scossa di terremoto in poche ore. Il sindaco: “Stiamo valutando la situazione” (Di sabato 15 maggio 2021) Gubbio, la terra trema. Momenti di panico tra la popolazione dopo le scosse avvertite in città. L’annuncio arriva da un tweet postato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. “Dalle verifiche effettuate fino a ora dalla Sala situazione Italia del dipartimento non risultano danni a persone o cose”, fa sapere la Protezione civile in un tweet. “Breve ma intensa”, fa sapere il sindaco di Gubbio, Filippo Stirati. Il primo cittadino ha subito rassicurato la popolazione scena in strada dopo aver sentito la terra tremare: “Stiamo facendo tutti i controlli e le verifiche del caso sugli edifici pubblici. Al momento non abbiamo segnalazioni di danni”, afferma Filippo Stirati. La prima scossa, di magnitudo 2.8, è stata registrata alle 22.22 con epicentro a circa un chilometro da ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Gubbio, la terra. Momenti di panico tra la popolazione dopo le scosse avvertite in città. L’annuncio arriva da un tweet postato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. “Dalle verifiche effettuate fino a ora dalla SalaItalia del dipartimento non risultano danni a persone o cose”, fa sapere la Protezione civile in un tweet. “Breve ma intensa”, fa sapere ildi Gubbio, Filippo Stirati. Il primo cittadino ha subito rassicurato la popolazione scena in strada dopo aver sentito la terrare: “facendo tutti i controlli e le verifiche del caso sugli edifici pubblici. Al momento non abbiamo segnalazioni di danni”, afferma Filippo Stirati. La prima, di magnitudo 2.8, è stata registrata alle 22.22 con epicentro a circa un chilometro da ...

