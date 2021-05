L’Italia nella morsa del crimine mafioso non vuole soltanto solidarietà | vuole risposte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 maggio 2021) Il Parlamento ha fatto bene qualche giorno fa a tributare un lungo applauso al Cavalier Condorelli per il suo netto e ribadito rifiuto di pagare il pizzo: lamanifesta è importante in un Paese come, nel quale troppo spesso ancora chi denuncia è considerato un “infame” o uno “sbirro”. Laè tanto più credibile quando si trasforma in scelte concrete e la politica a questo dovrebbe servire. La normativa italiana volta a sostenere gli imprenditori che si ribellano all’abbraccio mortale dell’usura e del racket è all’avanguardia nel mondo: in particolareseconda metà degli anni ’90 con le leggi 108 del 1996 e 44 del 1999 sono stati posti baluardi importanti. In molti casi questi imprenditori, a causa delle loro denunce, si espongono a rischi estremi che riguardano loro stessi e le loro ...