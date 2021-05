L’isola dei famosi, l’unione dei gruppi non allenta le tensioni (Di sabato 15 maggio 2021) Primitivi e Arrivisti di fatto non esistono più, ma nella pratica sono più vivi che mai. Al centro delle polemiche, l’atteggiamento di Matteo Diamante Leggi su lastampa (Di sabato 15 maggio 2021) Primitivi e Arrivisti di fatto non esistono più, ma nella pratica sono più vivi che mai. Al centro delle polemiche, l’atteggiamento di Matteo Diamante

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - _harryvsmile_ : RT @SaraHalilovic77: ?? INIZIAMO AD USARE QUESTO HASHTAG: #Supervivientes è l’isola dei famosi versione spagnola ?? #DenisePipitone https://t… - RacheleDiRosa1 : Non capisco perché mandino ancora in onda l’isola dei famosi. La gente si distrugge la salute per un reality del ca… - Frances48520231 : RT @SaraHalilovic77: ?? INIZIAMO AD USARE QUESTO HASHTAG: #Supervivientes è l’isola dei famosi versione spagnola ?? #DenisePipitone - sofiapianuc : @sangiovann1 con l’isola che non c’è??(stavo per scrive isola dei famosi??) #amici #Amici2020 #amici21 #amici2021 -

Ultime Notizie dalla rete : L’isola dei “Isola dei famosi”, Isolde Kostner nuova leader: campionessa anche nelle prove resistenza TGCOM