L’isola dei famosi, 17^ Puntata: Emanuela Tittocchia Lascia l’Honduras! (Di sabato 15 maggio 2021) L’isola dei famosi, 17^ Puntata: davvero tante le nuove prove per i naufraghi in questo nuovo appuntamento con il reality show. Nuove discussioni, accuse, nuovi legami e ripensamenti. Ecco chi è l’eliminato di questa Puntata e tutto quello è successo tra la Palapa e Playa Imboscadissima in questa imperdibile serata con Ilary Blasi. L’isola dei famosi, 17^ Puntata: Emanuela eliminata non definitivamente, prove su prove per i naufraghi! La diciassettesima Puntata de L’isola dei famosi inizia subito con il botto. Isolde Kostner è la leader ma nel gruppo c’è anche una leader morale ed è Valentina Persia. La comica ha paura di uscire perché è in nomination e Isolde sembra aver cambiato idea su di lei ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 15 maggio 2021)dei, 17^: davvero tante le nuove prove per i naufraghi in questo nuovo appuntamento con il reality show. Nuove discussioni, accuse, nuovi legami e ripensamenti. Ecco chi è l’eliminato di questae tutto quello è successo tra la Palapa e Playa Imboscadissima in questa imperdibile serata con Ilary Blasi.dei, 17^eliminata non definitivamente, prove su prove per i naufraghi! La diciassettesimadedeiinizia subito con il botto. Isolde Kostner è la leader ma nel gruppo c’è anche una leader morale ed è Valentina Persia. La comica ha paura di uscire perché è in nomination e Isolde sembra aver cambiato idea su di lei ...

