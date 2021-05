“L’Innovazione nella Tradizione”, evento organizzato da Accademia delle Imprese Europea a Reggio Calabria (Di sabato 15 maggio 2021) La manifestazione avrà luogo Domenica 16 maggio alle ore 10.30 presso la Sala “Giuseppe Spinelli”, nel cuore del Parco Ecolandia, a Reggio Calabria “L’Innovazione nella Tradizione”, è l’evento organizzato dall’Accademia delle Imprese Europea, nell’ambito del progetto Città Italia, che ha il suo fulcro nel sistema PIT (prodotti Identitari Territoriali). La manifestazione avrà luogo Domenica 16 maggio alle ore 10.30 presso la Sala “Giuseppe Spinelli”, nel cuore del Parco Ecolandia, a Reggio Calabria. L’evento focalizza la sua attenzione sul connubio territorio-istituzioni, al fine di creare una strategia comune di crescita e sviluppo integrato che ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) La manifestazione avrà luogo Domenica 16 maggio alle ore 10.30 presso la Sala “Giuseppe Spinelli”, nel cuore del Parco Ecolandia, a”, è l’dall’, nell’ambito del progetto Città Italia, che ha il suo fulcro nel sistema PIT (prodotti Identitari Territoriali). La manifestazione avrà luogo Domenica 16 maggio alle ore 10.30 presso la Sala “Giuseppe Spinelli”, nel cuore del Parco Ecolandia, a. L’focalizza la sua attenzione sul connubio territorio-istituzioni, al fine di creare una strategia comune di crescita e sviluppo integrato che ...

Advertising

Enricofrasca3g1 : RT @AppleEDU: Affidati alla tecnologia Apple per offrire un’istruzione all’avanguardia e promuovere l’innovazione nella ricerca, l’insegnam… - tbpaola : RT @ConfartVeneto: ?? La Giunta della @RegioneVeneto ha individuato i criteri per l'attribuzione del titolo di 'Maestro Artigiano'. ?? @robe… - aictcofficial : L’innovazione tecnologica nella logistica di magazzino del settore Fashion - aVg : L’innovazione tecnologica nella logistica di magazzino del settore #Fashion - NicknameG : L’imprenditore nella rete Le reti d’impresa sono invocate come soluzione ottimale per la crescita e l’innovazione d… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Innovazione nella Regione, "Food Innovation Hub": l'innovazione nell'agroalimentare per il sostegno della filiera h24 notizie