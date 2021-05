Libia diplomacy | cosa cambia con Belloni al Dis

(Di sabato 15 maggio 2021) La nomina di Elisabettaalla guida del Dis passa anche dalla? In parte sì: il dossier si dimostra ancora una volta un terreno di test per l’Italia e per la sua proiezione estera. Da segretaria generale alla Farnesina,è stata tra le protagoniste della diplomazia libica. Sotto la sua direzione, ad esempio, l’Italia ha organizzato nel novembre 2018 la Conferenza sulladi Palermo, con il primo governo Conte, che ha riunito in Sicilia 36 delegazioni internazionali. Fonti libiche raccontano infatti a Formiche.net che, da segretaria generale alla Farnesina, la diplomatica italiana ha avuto una costante interlocuzione con molti degli uomini che hanno composto le istituzioni sull’altra sponda del Mediterraneo. Da Tripoli a Bengasi – fronti di una battaglia armata che in questi ultimi mesi sembra ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Libia diplomacy

Zazoom Blog

... ferratissima su tanti dossier scottanti della politica estera italiana, in particolare la, ... Un anno e mezzo di coordinamento della "cyber -", con qualche successo notevole. Come il ......mantengono il cosiddetto "sconsiglio" (proprio per ragioni di sicurezza) sui viaggi in, ... con la società civile e la people - to - peoplee rapporti come quello che si sta strutturando ...Convegno all’Università Cattolica sul nuovo ruolo del Mediterraneo: «Hub energetico e commerciale. Passaggio strategico tra oceani, conteso dalle grandi potenze per il controllo delle risorse energeti ...In un mondo sempre meno governato dalle regole e sempre più influenzato dai rapporti di forza, la diplomazia tende a essere vista come una risorsa debole, come un’arma ...