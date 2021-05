Lewandowski nella storia: eguagliato Gerd Muller (Di sabato 15 maggio 2021) 40 volte Lewandowski! L’attaccante polacco raggiunge Gerd Muller nella speciale classifica di marcature in una stagione di Bundesliga Dopo 49 anni Gerd Muller non è più solo in testa alla classifica dei giocatori con più reti in Bundesliga in una stagione: grazie al gol di quest’oggi al Friburgo, Robert Lewandowski eguaglia il leggendario attaccante tedesco e scrive il proprio nome nella storia. Con ancora 45 minuti da giocare, nella sfida tra il suo Bayern Monaco e i biancorossi padroni di casa, il polacco rischia seriamente di staccare Muller ed elevarsi da solo in testa al ranking. L’ennesimo riconoscimento per uno dei goleador icona di questa generazione, autentico cecchino da area di ... Leggi su zon (Di sabato 15 maggio 2021) 40 volte! L’attaccante polacco raggiungespeciale classifica di marcature in una stagione di Bundesliga Dopo 49 anninon è più solo in testa alla classifica dei giocatori con più reti in Bundesliga in una stagione: grazie al gol di quest’oggi al Friburgo, Roberteguaglia il leggendario attaccante tedesco e scrive il proprio nome. Con ancora 45 minuti da giocare,sfida tra il suo Bayern Monaco e i biancorossi padroni di casa, il polacco rischia seriamente di staccareed elevarsi da solo in testa al ranking. L’ennesimo riconoscimento per uno dei goleador icona di questa generazione, autentico cecchino da area di ...

