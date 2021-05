Lewandowski nella storia della Bundesliga: 40 gol in campionato come Gerd Muller (Di sabato 15 maggio 2021) Robert Lewandowski è entrato nella storia del calcio tedesco: nel pareggio di quest’oggi del Bayern Monaco contro il Friburgo, l’attaccante polacco con il calcio di rigore realizzato ha toccato quota 40 gol in Bundesliga in una sola stagione. Un primato che fino a questo momento era detenuto dal solo Gerd Muller. FOTO: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) Robertè entratodel calcio tedesco: nel pareggio di quest’oggi del Bayern Monaco contro il Friburgo, l’attaccante polacco con il calcio di rigore realizzato ha toccato quota 40 gol inin una sola stagione. Un primato che fino a questo momento era detenuto dal solo. FOTO: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

