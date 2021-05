Lewandowski nella storia della Bundesliga: 40 gol come Gerd Muller (Di sabato 15 maggio 2021) Contro il Friburgo, Robert Lewandowski ha segnato la sua rete numero 40 in campionato, raggiungendo così il record di Gerd Muller Robert Lewandowski continua a essere una macchina da gol e oggi entra anche nella storia della Bundesliga. Con la rete dal dischetto contro il Friburgo, infatti, ha raggiunto quota 40 gol nel campionato tedesco. Primato che fino a questo momento era detenuto dal solo Gerd Muller, leggenda del calcio tedesco. Questo record resisteva da 49 anni e ora Lewandowski lo ha fatto suo. 4?0? #Lewy40 #4EverGerd pic.twitter.com/8xg4VvH5Iy — MEISTER (@FCBayern) May 15, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Contro il Friburgo, Robertha segnato la sua rete numero 40 in campionato, raggiungendo così il record diRobertcontinua a essere una macchina da gol e oggi entra anche. Con la rete dal dischetto contro il Friburgo, infatti, ha raggiunto quota 40 gol nel campionato tedesco. Primato che fino a questo momento era detenuto dal solo, leggenda del calcio tedesco. Questo record resisteva da 49 anni e oralo ha fatto suo. 4?0? #Lewy40 #4Everpic.twitter.com/8xg4VvH5Iy — MEISTER (@FCBayern) May 15, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

