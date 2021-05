L’Espresso fa il tifo per la scomparsa della donna e glorifica il maschio col pancione

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 15 maggio 2021) La copertina delcon il mammo era destinata a fare rumore e lo ha fatto. Impossibile non fare il paragone con un’altra copertina “storica”, quellaincinta crocifissa. Era il 1975.tifava per l’aborto, ma almeno pensava alle donne.plaude allaOra plaude allala maternità fruttochirurgia emanipolazione umana. Unache si è fatta uomo e si è fatta togliere i seni (le cicatrici che deturpano quel corpo contraffatto sono evidenti nel disegno) ma che ha conservato l’utero per fare un figlio. E’ la fine del “potere ...