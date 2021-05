LEGO e Ferrari si uniscono per il torneo Ferrari Esport Series (Di sabato 15 maggio 2021) Il Gruppo LEGO e Ferrari hanno avviato una collaborazione in vista del Ferrari Esport Series, il noto torneo di Assetto Corsa Il famoso Ferrari Esports Series per la prima volta si vestirà a tema LEGO, coinvolgendo i suoi innumerevoli appassionati nella magia del mattoncino! La fase di qualifica online, che va dal 3 al 16 maggio, insieme alla qualification race del 25 maggio, saranno Powered by LEGO Technic. Inoltre, sarà possibile seguire la gara del 25 maggio live sul canale Twitch di Ferrari Esports. Al termine di questa speciale sessione di gioco, tre vincitori riceveranno in premio un set ... Leggi su tuttotek (Di sabato 15 maggio 2021) Il Gruppohanno avviato una collaborazione in vista del, il notodi Assetto Corsa Il famosoper la prima volta si vestirà a tema, coinvolgendo i suoi innumerevoli appassionati nella magia del mattoncino! La fase di qualifica online, che va dal 3 al 16 maggio, insieme alla qualification race del 25 maggio, saranno Powered byTechnic. Inoltre, sarà possibile seguire la gara del 25 maggio live sul canale Twitch dis. Al termine di questa speciale sessione di gioco, tre vincitori riceveranno in premio un set ...

