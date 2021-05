L'egemonia culturale del grillismo (Di sabato 15 maggio 2021) Molti anni fa, nei mesi successivi alla fine dell’Unione sovietica e del comunismo in est Europa, Ernesto Galli della Loggia scrisse sul Corriere della Sera un editoriale imprevedibile e impeccabile. Il comunismo, nell’accezione gramsciana dell’egemonia culturale, in Italia aveva comunque vinto. Gli uomini del Pci erano ai livelli sommi delle case editrici, dei giornali, del cinema, della letteratura, dell’università, della magistratura, la loro spuria visione del mondo era sopravvissuta alla catastrofe di Mosca e avrebbe continuato a imporsi sul dibattito pubblico. Quanto fosse lungimirante Della Loggia, lo si vide di lì a poco: con Tangentopoli il Partito socialista, che ci aveva visto giusto ed era dalla parte giusta della storia, fu spazzato via e il Partito comunista (ora declinato come democratico della sinistra), rimasto disastrosamente ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 maggio 2021) Molti anni fa, nei mesi successivi alla fine dell’Unione sovietica e del comunismo in est Europa, Ernesto Galli della Loggia scrisse sul Corriere della Sera un editoriale imprevedibile e impeccabile. Il comunismo, nell’accezione gramsciana dell’, in Italia aveva comunque vinto. Gli uomini del Pci erano ai livelli sommi delle case editrici, dei giornali, del cinema, della letteratura, dell’università, della magistratura, la loro spuria visione del mondo era sopravvissuta alla catastrofe di Mosca e avrebbe continuato a imporsi sul dibattito pubblico. Quanto fosse lungimirante Della Loggia, lo si vide di lì a poco: con Tangentopoli il Partito socialista, che ci aveva visto giusto ed era dalla parte giusta della storia, fu spazzato via e il Partito comunista (ora declinato come democratico della sinistra), rimasto disastrosamente ...

