Lecce | furto da venticinquemila euro nella stazione di servizio in tangenziale La scorsa notte

(Di sabato 15 maggio 2021)da 25mila: assalto al bar tabacchi delladiIp inOvest da parte di alcuni banditi. Erano circa le 5.40 quando gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti a seguito di una segnalazione. Al loro arrivo i poliziotti hanno notato che alcuni ignoti tagliando una grata in ferro, erano entrati all’interno ed avevano forzato le due casseforti, una contenente il sistema di videosorveglianza e di allarme che venivano distrutti e l’altra contenente denaro, blocchetti di assegni e gratta e vinci, per un valore ancora da quantificare. Rubate anche sigarette per un valore di circa 25mila. Sono state immediatamente avviate le indagini per scovare i banditi. Sul posto anche la Polizia Scientifica. ...

I malviventi hanno rubato denaro, blocchetti degli assegni e gratta e vinci per un danno da quantificare. Si sono impossessati anche di ...La banda è entrata in azione nella notte e ha preso di mira la stazione di rifornimento "Ip" situata lungo la tangenziale Ovest di, direzione Gallipoli. Ilè stato scoperto all'alba, alle ...Forzate due casseforti nel locale sulla tangenziale ovest in direzione Gallipoli: in una c’erano sistema d’allarme e di videosorveglianza che sono stati distrutti. Sul posto, questa mattina, agenti de ...LECCE – Ancora banditi in azione lungo la tangenziale di Lecce. Dopo la rapina ai danni del dipendente di un'azienda, costretto a consegnare il suo furgone ...