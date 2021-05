Le voci di chi non vuole il ddl Zan: «I gay sono contro natura. Abbiamo paura di non poterci più chiamare mamma e papà» – Il video (Di sabato 15 maggio 2021) Oggi in piazza Duomo a Milano si è riunito il Popolo della Famiglia per manifestare contro il ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia già contrastata duramente dal centro-destra, con la Lega in testa. Open ha chiesto ai manifestanti il perché della loro protesta: molti non hanno voluto perché «non autorizzati», altri invece hanno espresso i loro dubbi. Chiedono «libertà» hanno paura di non poter più difendere la famiglia tradizionale, di non potersi più «chiamare mamma o papà» o di non poter più dire di essere «contrari ad adozioni gay o utero in affitto». Argomenti che hanno poco a che fare con il Ddl Zan, come Abbiamo spiegato in questa scheda. In piazza c’erano anche Matteo Salvini e Simone Pillon. video di Fabio Giuffrida per OPEN Foto in ... Leggi su open.online (Di sabato 15 maggio 2021) Oggi in piazza Duomo a Milano si è riunito il Popolo della Famiglia per manifestareil ddl Zan, la leggel’omotransfobia già contrastata duramente dal centro-destra, con la Lega in testa. Open ha chiesto ai manifestanti il perché della loro protesta: molti non hanno voluto perché «non autorizzati», altri invece hanno espresso i loro dubbi. Chiedono «libertà» hannodi non poter più difendere la famiglia tradizionale, di non potersi più «» o di non poter più dire di essere «contrari ad adozioni gay o utero in affitto». Argomenti che hanno poco a che fare con il Ddl Zan, comespiegato in questa scheda. In piazza c’erano anche Matteo Salvini e Simone Pillon.di Fabio Giuffrida per OPEN Foto in ...

Advertising

ilperiodo : Strage Capaci: in esclusiva “Se dicessimo la verità” docufilm tra le voci di chi ha il coraggio di denunciare la ‘N… - ladoppiaesse_ : Per chi segue Amici: confermate che i cantanti in gara quest'anno sono meh? Nulla di particolare, nulla di eccezio… - sierrafox59 : @pdnetwork @EnricoLetta Ammazza oh che fascista! Censurare! Censurare chi non è d'accordo! Usate il Codice Rocco, m… - Ale_Fabb : 'Quando i politici e i governi si affannano a essere pro #Israele o #Palestina ignorano quello che accade, ignorano… - michele_genchi : @the_highsparrow È il giochetto di far 'uscire' voci di corridoio per distrarre l'attenzione su altro. Ma a chi vogliono darla a bere? -