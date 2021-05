Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Cagliari

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 15 maggio 2021) Corsa Champions e salvezza in palio nella sfida di San Siro tra. I rossoneri vogliono ipotecare la qualificazione alla massima competizione europea, ilchiudere il discorso salvezza non ancora archiviato. Pioli, vista la prestazione di Torino, rinnova la fiducia a Brahim Diaz come trequartista, con Calhanoglu a sinistra e Rebic centravanti. Saelemaekeres torna dalla squalifica e si riprende la fascia destra. Intanto arrivano notizie su Ibra, la cui stagione è comunque finita ma che ora potrebbe saltare anche l’Europeo. In casain difesa scalpita Rugani, ma è favorito Carboni accanto a Godin e Ceppitelli. Se Semplici passasse alla linea a 4, dentro Zappa e fuori Carboni. Nandez e Lykogiannisfasce, ancora Pavoletti accanto a Joao Pedro. Queste le ...