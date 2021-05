Le piante sono opere d'arte naturali e ognuna di loro nasconde una storia avvincente da scoprire (Di sabato 15 maggio 2021) Serena Dandini Finalmente hanno riaperto i musei, una gioia collettiva! E mi auguro che, quando andrà in stampa (e online) questa rubrica, non siano cambiate ancora una volta le regole a causa di qualche altra maligna ondata perché abbiamo bisogno di respirare l’arte e la cultura proprio come l’ossigeno che ci riempie i polmoni quando camminiamo in un parco circondati dagli alberi. A volte, però, anche in mezzo al verde siamo in un museo anche se al primo sguardo non ce ne accorgiamo. Le piante sono opere d’arte naturali e ognuna di loro nasconde una storia avvincente e spesso sconosciuta. Se poi decidiamo di visitare un Orto Botanico ci ritroviamo immersi in incredibili pinacoteche ... Leggi su iodonna (Di sabato 15 maggio 2021) Serena Dandini Finalmente hanno riaperto i musei, una gioia collettiva! E mi auguro che, quando andrà in stampa (e online) questa rubrica, non siano cambiate ancora una volta le regole a causa di qualche altra maligna ondata perché abbiamo bisogno di respirare l’e la cultura proprio come l’ossigeno che ci riempie i polmoni quando camminiamo in un parco circondati dagli alberi. A volte, però, anche in mezzo al verde siamo in un museo anche se al primo sguardo non ce ne accorgiamo. Led’diunae spesso sconosciuta. Se poi decidiamo di visitare un Orto Botanico ci ritroviamo immersi in incredibili pinacoteche ...

