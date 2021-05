Le parole della settimana: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 maggio (Di sabato 15 maggio 2021) Questa sera, sabato 15 maggio 2021, Massimo Gramellini conduce una nuova puntata de Le parole della settimana in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. Nel collaudato alternarsi di ospiti noti e non, sarà in studio Alberto Angela, autore del libro “L’inferno su Roma”, secondo volume della trilogia dedicata all’incendio che devastò Roma il 18 luglio del 64 d.C. Massimo Gramellini intervisterà, poi, Lodo Guenzi, cantautore, leader della band Lo Stato Sociale, al debutto come attore nel film EST (Dittatura Last Minute). Tra gli ospiti della puntata di oggi anche Michele Serra, l’immunologa Antonella Viola per gli ultimi aggiornamenti sull’evoluzione della pandemia e della vaccinazione, ... Leggi su tpi (Di sabato 15 maggio 2021) Questa sera, sabato 152021, Massimo Gramellini conduce una nuova puntata de Lein onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. Nel collaudato alternarsi dinoti e non, sarà in studio Alberto Angela, autore del libro “L’inferno su Roma”, secondo volumetrilogia dedicata all’incendio che devastò Roma il 18 luglio del 64 d.C. Massimo Gramellini intervisterà, poi, Lodo Guenzi, cantautore, leaderband Lo Stato Sociale, al debutto come attore nel film EST (Dittatura Last Minute). Tra glipuntata dianche Michele Serra, l’immunologa Antonella Viola per gli ultimi aggiornamenti sull’evoluzionepandemia evaccinazione, ...

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTA Ascoltiamo le parole di mister Antonio Conte alla vigilia della sfida con la Juventus!… - acmilan : ??? 'We want to reach our objective' ??? @SamuCastillejo's thoughts ahead of Sunday's game against Cagliari ??? 'Vogl… - rubio_chef : Il gruppo sionista @lavazzagroup fa pressione all’ @Arsenal per silenziare ed emarginare chi come @ElNennY sta dall… - Obi1K2 : RT @AntonellaNapoli: “Erano solo dei bambini, non imbracciavano armi. sono morti con gli abiti della festa” parole di un padre, unico super… - lemonfromRome : RT @AntonellaNapoli: “Erano solo dei bambini, non imbracciavano armi. sono morti con gli abiti della festa” parole di un padre, unico super… -