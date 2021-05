Le nuove uscite a fumetti della settimana

Leggi su wired

(Di sabato 15 maggio 2021) Un affascinante viaggio tra le pieghe di un mondo preistorico. Un’odissea spaziale alla ricerca di divinità aliene. Un pellegrinaggio dolceamaro in un Italia sommersa dalle acque. Una sortita in un mondo fantastico alla ricerca di un gatto-kaiju. Un ritorno al futuro da un eroe del passato. Sono le destinazioni in cui ci portano i migliorie graphic novel usciti questain libreria, fumetteria e nei negozi online. 1. Penss e le pieghe del mondo, di Jérémie Moreau In un tempo primordiale, Penss non trova il proprio posto nella tribù cui appartiene. Mentre gli altri uomini si procacciano il cibo cacciando, il giovane cavernicolo si distrae osservando la cruda bellezzanatura sconfinata che lo circonda. Ma il mondo, non ancora domato dalla mano dell’uomo, è un luogo pericoloso e crudele per i sognatori. Ben presto ...