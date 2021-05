Le bombe di Israele colpiscono anche l’informazione. I giornalisti: “Lavoriamo dall’ospedale” (Di sabato 15 maggio 2021) E’ un duplice attacco, quello condotto da Israele che ha bombardato la sede di al-Jazeera e Associated Press a Gaza. L’eco dell’azione è così vasta che anche Washington condanna, seppur timidamente, l’accaduto: “Sicurezza media è responsabilità essenziale“. LEGGI anche => Israele attacca Gaza con l’aviazione e l’esercito di terra. Netanyahu: “Agiremo con tutte le nostre forze” Israele e il monopolio dell’informazione Il bombardamento ha fatto collassare su se stesso il grattacielo di al-Jala, 12 pieni, per un conteggio di 140 vittime tra cui 39 minori e 22 donne. Al centro di Gaza rimane una massa di polvere e corpi e la consapevolezza che a dover essere annientati non sono solo i palestinesi ma ogni narrazione della vicenda che non sia filo-israeliana. Gli ultimi ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 15 maggio 2021) E’ un duplice attacco, quello condotto dache ha bombardato la sede di al-Jazeera e Associated Press a Gaza. L’eco dell’azione è così vasta cheWashington condanna, seppur timidamente, l’accaduto: “Sicurezza media è responsabilità essenziale“. LEGGI=>attacca Gaza con l’aviazione e l’esercito di terra. Netanyahu: “Agiremo con tutte le nostre forze”e il monopolio delIl bombardamento ha fatto collassare su se stesso il grattacielo di al-Jala, 12 pieni, per un conteggio di 140 vittime tra cui 39 minori e 22 donne. Al centro di Gaza rimane una massa di polvere e corpi e la consapevolezza che a dover essere annientati non sono solo i palestinesi ma ogni narrazione della vicenda che non sia filo-israeliana. Gli ultimi ...

