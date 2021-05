Le aspirazioni tradite sul Next Generation EU

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 maggio 2021) L’invio a Bruxelles dei Recovery Plan nazionali e le nuove previsioni economiche formulate dalla Commissione Ue offrono una nuova prospettiva per la lettura delEu. Il piano presentato a maggio del 2020 venne ribattezzato il bazooka Ue, ma il raffronto con l’arsenale dispiegato dalla Bce per salvare l’euro è ardito per obiettivi e tipologia di strumenti e temerario sotto il profilo delle risorse. In 5 anni l’Eurotower ha più che raddoppiato il proprio attivo da 2.250 a 4.700 miliardi per abbassare i tassi a lungo termine mentre il piano della Commissione da 750 miliardi presupponeva che la pandemia sarebbe stata arginata in pochi mesi. La realtà del virus è molto diversa, tant’è che la Cna già in autunno ha indicato che la dotazione delEU non è più sufficiente in relazione agli ...