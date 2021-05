Lazio senza energie, derby alla Roma: 2-0 (Di sabato 15 maggio 2021) – Lazio delusa, un bel primo tempo in cui ha dominato sulla Roma, ma è bastato un gol giallorosso al 43’ e i biancocelesti sono crollati di fronte a una avversaria che col gol le energie le ha ritrovate tutte. È ormai un’abitudine della Lazio, quella di vincere una partita sì e una no. Non poteva proprio rimandare al prossimo turno la figuraccia che ha fatto con la Roma? Ai biancocelesti a fine campionato sono rimaste ben poche energie e ormai anche ben poche possibilità di agguantare un posto in Champions. L’unica soddisfazione che potranno portare a casa è quella di finire il campionato appena un po’ sopra i cugini giallorossi. Ma veniamo alla partita e ai due gol, bei gol con un grave difetto da parte di chi li ha subìti: troppa confusione in area, scarso controllo ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 maggio 2021) –delusa, un bel primo tempo in cui ha dominato sulla, ma è bastato un gol giallorosso al 43’ e i biancocelesti sono crollati di fronte a una avversaria che col gol lele ha ritrovate tutte. È ormai un’abitudine della, quella di vincere una partita sì e una no. Non poteva proprio rimandare al prossimo turno la figuraccia che ha fatto con la? Ai biancocelesti a fine campionato sono rimaste ben pochee ormai anche ben poche possibilità di agguantare un posto in Champions. L’unica soddisfazione che potranno portare a casa è quella di finire il campionato appena un po’ sopra i cugini giallorossi. Ma veniamopartita e ai due gol, bei gol con un grave difetto da parte di chi li ha subìti: troppa confusione in area, scarso controllo ...

