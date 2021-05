Lazio sconfitta dalla Roma nel derby, sfuma definitivamente la qualificazione in Champions (Di sabato 15 maggio 2021) La Lazio perde contro la Roma e smarrisce anche la strada per la Champions League. Era complicatissima, ora diventa impossibile la missione dei biancocelesti, che subendo il ko nel derby non possono più matematicamente puntare al quarto posto. A parità di partite da giocare, due, i ragazzi di Inzaghi distano sei punti rispetto al Napoli, ma con lo scontro diretto a sfavore. Dunque sarà Europa League per la squadra del presidente Lotito. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) Laperde contro lae smarrisce anche la strada per laLeague. Era complicatissima, ora diventa impossibile la missione dei biancocelesti, che subendo il ko nelnon possono più matematicamente puntare al quarto posto. A parità di partite da giocare, due, i ragazzi di Inzaghi distano sei punti rispetto al Napoli, ma con lo scontro diretto a sfavore. Dunque sarà Europa League per la squadra del presidente Lotito. SportFace.

