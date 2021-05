Lazio, Leiva: 'Ecco come abbiamo perso la Champions' (Di sabato 15 maggio 2021) ROMA - " Brucia tanto perdere un derby, non è mai bello. Nel primo tempo abbiamo tenuto la partita sotto controllo, poi c'è stato il gol che nessuna squadra deve concedere. A bbiamo provato con ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 maggio 2021) ROMA - " Brucia tanto perdere un derby, non è mai bello. Nel primo tempotenuto la partita sotto controllo, poi c'è stato il gol che nessuna squadra deve concedere. A bbiamo provato con ...

Advertising

LazionewsEu : L’intervista di #Leiva al termine di #RomaLazio #Lazio #Lazionews #Lazionewseu #SsLazio - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Lucas Leiva: 'Dispiace non centrare la qualificazione in Champions' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Lucas Leiva: 'Dispiace non centrare la qualificazione in Champions' - sportli26181512 : Lazio, Leiva: 'Ecco come abbiamo perso la Champions': Il centrocampista ha parlato dopo il ko nel derby: 'Dispiace… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Lucas Leiva: 'Dispiace non centrare la qualificazione in Champions' -