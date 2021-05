Lavoro, il 20 maggio giornata di mobilitazione per la sicurezza: iniziative sindacali ad Eboli e Pomigliano d’Arco (Di sabato 15 maggio 2021) giornata di mobilitazione per la sicurezza sul Lavoro giovedi’ 20 maggio promossa da Cgil, Cisl e Uil con assemblee unitarie in tutta Italia insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, con la presenza dei tre segretari generali in tre luoghi diversi. La giornata del 20 maggio, data simbolica in cui nel 1970 fu approvato lo Statuto dei lavoratori, rientra nel quadro delle iniziative lanciate dai sindacati con lo slogan “Fermiamo la strage nei luoghi di Lavoro” e la richiesta di un “Patto per la salute e la sicurezza” tra governo e parti sociali. I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil parteciperanno a tre delle iniziative programmate giovedi’ mattina: Maurizio Landini sara’ all’assemblea unitaria presso ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 maggio 2021)diper lasulgiovedi’ 20promossa da Cgil, Cisl e Uil con assemblee unitarie in tutta Italia insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, con la presenza dei tre segretari generali in tre luoghi diversi. Ladel 20, data simbolica in cui nel 1970 fu approvato lo Statuto dei lavoratori, rientra nel quadro dellelanciate dai sindacati con lo slogan “Fermiamo la strage nei luoghi di” e la richiesta di un “Patto per la salute e la” tra governo e parti sociali. I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil parteciperanno a tre delleprogrammate giovedi’ mattina: Maurizio Landini sara’ all’assemblea unitaria presso ...

