L' Austria solidarizza con Tel Aviv ma le bombe di Israele sfiorano l' ambasciata austriaca a Gaza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Austria solidarizza

Globalist.it

L'austriaca ha denunciato il lancio del razzo dalla Striscia di Gaza in prossimità dell'ambasciata d'. outstream "C'è appena stato l'impatto di un razzo a Ramat Gan, vicino all'ambasciata ...L'austriaca ha denunciato il lancio del razzo dalla Striscia di Gaza in prossimità dell'ambasciata d'. outstream "C'è appena stato l'impatto di un razzo a Ramat Gan, vicino all'ambasciata ...Due giorni fa il cancelliere austriaco Kurz aveva esposto sul suo edificio la bandiera israeliana per solidarizzare con la popolazione per l’attacco ricevuto (nonostante poche ore più tardi la rispost ...