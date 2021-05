L’Atalanta vince ed è in Champions | lo Spezia ok ed è salvo

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 15 maggio 2021) Vittorie squillanti per Atalanta enegli anticipi della penultima giornata di serie A. I bergamaschi liquidano 4-3 in trasferta il Genoa. Lobatte 4-1 il Torino ed ottiene l'aritmetica certezza della salvezza. Con una vittoria sul campo del Genoa (già) l'Atalanta è aritmeticamente qualificata in. La squadra di Gasperini domina il primo tempo con tre reti a firma Zapata, Malinovskyi e Gosens. Nella ripresa segna subito Shomurodov e poi Pasalic. Al 67' Pandev accorcia ancora su rigore e nel finale bis di Shomurodov.Vera e propria sfida salvezza al Picco, cone Torino appaiate in classifica a 35 punti (granata con una gara in meno).Dopo un quarto d'ora Saponara colpisce il palo, passano due minuti e firma il vantaggio. A fine primo tempo Nzola fa bis su rigore. In ...