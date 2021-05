L'Atalanta è di nuovo in Champions League: decisiva la vittoria per 3 - 4 sul Genoa (Di sabato 15 maggio 2021) Primi verdetti per la Serie A, con l'Atalanta che grazie alla vittoria sul Genoa conquista la qualificazione alla prossima Champions. Lo fa con un turno di anticipo e con sofferenza. Contro un Genoa ... Leggi su globalist (Di sabato 15 maggio 2021) Primi verdetti per la Serie A, con l'che grazie allasulconquista la qualificazione alla prossima. Lo fa con un turno di anticipo e con sofferenza. Contro un...

Advertising

Atalanta_BC : ????+????!!! Nuovo assist di #Malinovskyi per #Zapata, che controlla e batte Marchetti!!! 0-1!!! ????+????!!! A new Malinov… - fedezic : Di nuovo complimenti all'@Atalanta_BC. Tre stagioni di fila non possono essere un caso. Champions League meritatiss… - Dario_Ghiro : #Atalanta di nuovo meritatamente in #ChampionsLeague. Complimenti a #Gasperini e alla Dea - stefanociavatta : Percassi/Gasperini per il terzo anno di fila in CL, con uno stadio nuovo #Atalanta - RiccardoAmato83 : Di nuovo Champions. Per il terzo anno di fila. Vincere non è facile, confermarsi è un'impresa. Grande @Atalanta_BC #GenoaAtalanta -