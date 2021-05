Lara Lugli vince la sua battaglia: il Volley Pordenone ritira la citazione per la pallavolista incinta (Di sabato 15 maggio 2021) Lara Lugli vince la sua battaglia: la società del Volley Pordenone ha ritirato la citazione e ottemperato a ogni obbligo nei confronti della atleta. “E’ una grande vittoria per tutti”, dice Lara Lugli. “Era molto importante che questa causa – aggiunge – non entrasse nemmeno in un Tribunale a dimostrazione della sua infondatezza. E’ un forte segnale per tutte le donne non solo atlete che si trovano a dover affrontare queste situazioni assurde. Voglio ringraziare tutti quelli che sono stati al mio fianco, in particolare il mio legale Bonifacio Giudice Andrea, il mio agente Stefano Franchini, Assist e Aip, perché il loro sostegno è stato per me fondamentale”. “Non poteva esserci altro epilogo – dichiara Luisa Rizzitelli, ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021)la sua: la società delhato lae ottemperato a ogni obbligo nei confronti della atleta. “E’ una grande vittoria per tutti”, dice. “Era molto importante che questa causa – aggiunge – non entrasse nemmeno in un Tribunale a dimostrazione della sua infondatezza. E’ un forte segnale per tutte le donne non solo atlete che si trovano a dover affrontare queste situazioni assurde. Voglio ringraziare tutti quelli che sono stati al mio fianco, in particolare il mio legale Bonifacio Giudice Andrea, il mio agente Stefano Franchini, Assist e Aip, perché il loro sostegno è stato per me fondamentale”. “Non poteva esserci altro epilogo – dichiara Luisa Rizzitelli, ...

