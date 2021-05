Lara Lugli, la società Volley Pordenone ritira la citazione. L’ex pallavolista: “Segnale per tutte” (Di sabato 15 maggio 2021) Lara Lugli vince la sua battaglia: la società Volley Pordenone ha ritirato la citazione in giudizio nei confronti dell’atleta per essere rimasta incinta e ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando la mensilità che ancora era dovuta. “E’ una grande vittoria per tutti”, ha commentato L’ex pallavolista. “Era molto importante che questa causa – ha aggiunto – non entrasse nemmeno in un tribunale, a dimostrazione della sua infondatezza. E’ un forte Segnale per tutte le donne non solo atlete che si trovano a dover affrontare queste situazioni assurde“. La vicenda era stata denunciata da Lugli pochi mesi fa, ma risale al marzo 2019, quando la giocatrice aveva comunicato al suo club ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021)vince la sua battaglia: lahato lain giudizio nei confronti dell’atleta per essere rimasta incinta e ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando la mensilità che ancora era dovuta. “E’ una grande vittoria per tutti”, ha commentato. “Era molto importante che questa causa – ha aggiunto – non entrasse nemmeno in un tribunale, a dimostrazione della sua infondatezza. E’ un forteperle donne non solo atlete che si trovano a dover affrontare queste situazioni assurde“. La vicenda era stata denunciata dapochi mesi fa, ma risale al marzo 2019, quando la giocatrice aveva comunicato al suo club ...

