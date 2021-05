“L’alternativa alla città? Non è la campagna ma il deserto” (Di sabato 15 maggio 2021) Renzo Piano ha sempre detto che le periferie sono fabbriche di sogni, di desideri, perché è in questi quartieri che si trova una riserva di energie vitali, non fosse altro perché vi risiede la maggior parte della popolazione giovanile. Luoghi, però, “da ricucire”. Lo ha ripetuto anche mercoledì, collegato in videoconferenza all’evento sulla rigenerazione urbana dell’Italia promosso dal gruppo Coima di Manfredi Catella, dove ha aggiunto che l’antitesi della città non è la campagna ma il deserto, fisico e affettivo. “E nel deserto si trovano i mostri. Anche la città ha i suoi problemi, ma lì i mostri vengono identificati e isolati”. L’archistar ha voluto ribaltare così il luogo comune secondo cui le città sono destinate a svuotarsi come conseguenza di lungo termine della pandemia e ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 maggio 2021) Renzo Piano ha sempre detto che le periferie sono fabbriche di sogni, di desideri, perché è in questi quartieri che si trova una riserva di energie vitali, non fosse altro perché vi risiede la maggior parte della popolazione giovanile. Luoghi, però, “da ricucire”. Lo ha ripetuto anche mercoledì, collegato in videoconferenza all’evento sulla rigenerazione urbana dell’Italia promosso dal gruppo Coima di Manfredi Catella, dove ha aggiunto che l’antitesi dellanon è lama il, fisico e affettivo. “E nelsi trovano i mostri. Anche laha i suoi problemi, ma lì i mostri vengono identificati e isolati”. L’archistar ha voluto ribaltare così il luogo comune secondo cui lesono destinate a svuotarsi come conseguenza di lungo termine della pandemia e ...

