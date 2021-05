Lafay vince l’ottava tappa del Giro d’Italia. Valter ancora in Maglia Rosa (Di sabato 15 maggio 2021) Giro d’Italia 2021, Victor Lafay vince l’ottava tappa. Attila Valter resta in Maglia Rosa, Evenepoel resta ad 11 secondi di distanza. Victor Lafay delle Cofidis vince l’ottava tappa del Giro d’Italia 2021 e chiude davanti a Francesco Gavazzi e Nikias Arndt. Attila Valtrer resta in Maglia Rosa con 11 secondi di vantaggio su Evenepoel. Costretto al ritiro Caleb Ewan, grande protagonista della prima settimana del Giro. Lafay vince l’ottava tappa del Giro d’Italia. Caleb Ewan ... Leggi su newsmondo (Di sabato 15 maggio 2021)2021, Victor. Attilaresta in, Evenepoel resta ad 11 secondi di distanza. Victordelle Cofidisdel2021 e chiude davanti a Francesco Gavazzi e Nikias Arndt. Attila Valtrer resta incon 11 secondi di vantaggio su Evenepoel. Costretto al ritiro Caleb Ewan, grande protagonista della prima settimana deldel. Caleb Ewan ...

Advertising

a_carissimo : Vittoria per il francese Victor Lafay. Caleb Ewan costretto al ritiro. - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Giro104, #Lafay vince l'ottava tappa! Il racconto - TelevideoRai101 : Giro d'Italia, Lafay vince ottava tappa - messina_oggi : Lafay vince l’ottava tappa al Giro, Valter resta in rosaGUARDIA SANFRAMONDI (ITALPRESS) - Victor Lafay ha vinto l'o… - nino_pitrone : RT @Corriere: Giro d’Italia, Lafay vince l’ottava tappa davanti a Gavazzi. Attila Valter resta in rosa -