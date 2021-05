La vigilia di Parma-Sassuolo | le parole dei mister

(Di sabato 15 maggio 2021) Roberto D’Aversa e Roberto De Zerbi hanno parlato ai microfoni alladi, match valido per la penultima giornata della Serie A 2020/2021. Il match si disputerà domenica 17 maggio alle ore 18,00 presso lo stadio Ennio Tardini di. Cosa ha detto D’Aversa? Il tecnico ha parlato della gara di domani e della dignità della squadra. “Giocheremo contro una squadra in salute anche se arriva dalla sconfitta contro la Juventus, un risultato che non meritava per ciò che si è visto in campo. Affrontiamo questa gara con 21 giocatori convocati tra cui 3 portieri e 5 calciatori della Primavera: le difficoltà sono evidenti però bisogna andare in campo con orgoglio. In passato le situazioni deficitarie ci hanno portato a tirare fuori il meglio di noi e mi auguro che questo possa accadere anche domani. Il ...

Advertising

enricosolmi : Carissimi amici, oggi è la vigilia dell'#Ascensione al cielo di Gesù e proprio oggi, ai primi #Vespri, don Enrico B… - sportli26181512 : De Zerbi: 'L'obiettivo del Sassuolo è chiaro': Il tecnico alla vigilia del Parma: 'Vogliamo l'Europa e il settimo p… - Mediagol : #Parma-#Sassuolo, De Zerbi alla vigilia: 'Non ci regaleranno nulla. Abbiamo un obiettivo chiaro' - sportface2016 : #ParmaSassuolo Le parole di Roberto D'Aversa alla vigilia della sfida del Tardini contro i neroverdi - sportli26181512 : Lazio, tutto confermato nell'11 anti Parma: Strakosha, Patric e Muriqi dal 1': Ancora una volta tutte confermate le… -

Ultime Notizie dalla rete : vigilia Parma

Conferenza stampa di mister Roberto De Zerbi alladi- Sassuolo, 37giornata di Serie A TIM 2020/21 in programma domani alle ore 18 presso lo Stadio Tardini: "Faremo di tutto per centrare l'obiettivo Europa League anche se mancano due ...Si allunga la lista degli indisponibili in casa, alladell'ultima partita interna della stagione contro il Sassuolo, ancora in corsa per un posto in Europa. Oltre ai mancati recuperi di ...Roberto D’Aversa e Roberto De Zerbi hanno parlato ai microfoni alla vigilia di Parma-Sassuolo, match valido per la penultima giornata della Serie A 2020/2021. Il match si disputerà domenica 17 maggio ...Alla vigilia di Parma-Sassuolo, in programma domani alle 18.00 allo Stadio ”Ennio Tardini’, Mister Roberto D’Aversa ha presentato così la sfida: - ParmaPress24 ...