La terra trema | scossa di terremoto di magnitudo 4 0 | tanta paura nel Fabrianese

FABRIANO - Scossa di terremoto avvertita e sentita anche nel Fabrianese. Alle 9,56 laha tremato in provincia di Perugia vicino a Gubbio con una scossa di magnitudo 4.0. Diverse le segnalazioni giunte anche da Fabriano con la gente preoccupata. E dopo pochi minuti esattamente ...Foto @OpenStreetMap contributors Terremoto in Umbria oggi, venerdì 14 maggio 2021: scossa M 2.8 in provincia di Perugialain Umbria ! L' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 22.22 di oggi , venerdì 14 maggio 2021, un'intensa scossa di terremoto di magnitudo 2.8 a Gubbio , in ...Trema la terra nei pressi di Gubbio, dove i sismologi hanno rilevato un terremoto di magnitudo 4.0 seguito da una scossa di intensità pari a 3.1 gradi ...FABRIANO - Scossa di terremoto avvertita e sentita anche nel Fabrianese. Alle 9,56 la terra ha tremato in provincia di Perugia con l'epicentro vicino a Gubbio con una scossa di ...