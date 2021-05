La sfida del clima nell’incontro tra Draghi e Kerry (Di sabato 15 maggio 2021) L’Italia per combattere il cambiamento climatico qualcosa lo sta già facendo. È quello che si evince dai dati dell’ultimo rapporto di ISPRA – l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell’Ambiente – sugli indicatori di efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e del settore elettrico. Numeri incoraggianti: il consumo di energia per unità di PIL si riduce del 17,4% dal 2005 al 2019, mentre le emissioni di gas serra per unità di PIL si riducono del 28,5%. Inoltre, dal 2005 diminuiscono le emissioni di gas serra per unità di energia consumata in tutti i principali settori, da -7,9% per i trasporti a -16,8% per l’industria manifatturiera. Il Belpaese dunque ce la sta mettendo tutta per tagliare le emissioni e dare il proprio contributo alla lotta al climate change, e lo fa con al suo fianco un ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 maggio 2021) L’Italia per combattere il cambiamentotico qualcosa lo sta già facendo. È quello che si evince dai dati dell’ultimo rapporto di ISPRA – l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell’Ambiente – sugli indicatori di efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e del settore elettrico. Numeri incoraggianti: il consumo di energia per unità di PIL si riduce del 17,4% dal 2005 al 2019, mentre le emissioni di gas serra per unità di PIL si riducono del 28,5%. Inoltre, dal 2005 diminuiscono le emissioni di gas serra per unità di energia consumata in tutti i principali settori, da -7,9% per i trasporti a -16,8% per l’industria manifatturiera. Il Belpaese dunque ce la sta mettendo tutta per tagliare le emissioni e dare il proprio contributo alla lotta alte change, e lo fa con al suo fianco un ...

