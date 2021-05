La Serie A vuole riaprire gli stadi: il 50% dei tifosi da fine agosto (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo una stagione e mezza senza tifosi sugli spalti, la Serie A si pone l’obiettivo di riaprire ad agosto A distanza di oltre 8 mesi, il prossimo 19 maggio uno stadio italiano rivedrà la riapertura a 4.300 tifosi in occasione della finale di Coppa Italia del Mapei stadium tra Juventus e Atalanta. Un primo passo importante in vista della riapertura, con le prove generali che ci saranno a giugno all’Olimpico con le partite dell’Europeo che vedranno impegnata l’Italia di Roberto Mancini. Anche la Serie A, però, vuole riaprire i battenti e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, spera di farlo a fine agosto con il 50% dei tifosi allo stadio. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo una stagione e mezza senzasugli spalti, laA si pone l’obiettivo diadA distanza di oltre 8 mesi, il prossimo 19 maggio unoo italiano rivedrà la riapertura a 4.300in occasione della finale di Coppa Italia del Mapeium tra Juventus e Atalanta. Un primo passo importante in vista della riapertura, con le prove generali che ci saranno a giugno all’Olimpico con le partite dell’Europeo che vedranno impegnata l’Italia di Roberto Mancini. Anche laA, però,i battenti e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, spera di farlo acon il 50% deialloo. ...

Advertising

ILTOROSIAMONOI : Serie A: ad agosto si vuole arrivare al 50% del pubblico - Lorena63139743 : Scrivo che sono felice per D. Che merita di essere felice con chi vuole, che non deve perdere tempo appresso a lui… - delenasdetails : @softlinz vuole passare più tempo con me e l’unico modo per farmi sedere sul divano con lei è guardarci le mie seri… - masnuccio : @OGiannino La #CancelCulture è una cosa serie e non c'entra nulla con il.museo di Lombroso. E chi la usa in questo… - SEMPREFMILAN : RT @ildpaa: Questo in serie a fa il cazzo che vuole -