La Savoia e l’irredentismo italiano (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag – l’irredentismo italiano in Savoia fu attivo dal 1860 fino alla seconda guerra mondiale, come espressione del tradizionale legame alla dinastia dei Savoia. E, per il suo tramite, al Regno di Sardegna (diventato il 17 marzo 1861 Regno d’Italia). La regione era stata la culla di Casa Savoia e dell’omonimo Ducato sin dal XI secolo. La lingua d’uso del territorio non era né l’italiano né il francese, ma il dialetto Savoiardo, facente parte dell’idioma arpitano o franco-provenzale che può essere considerato di transizione tra la lingua d’oïl (l’antecedente del francese moderno) e le parlate gallo-italiche dell’Italia settentrionale. Nel 1560, un editto di Emanuele Filiberto aveva abolito l’uso del latino come lingua ufficiale nei domini di Casa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag –infu attivo dal 1860 fino alla seconda guerra mondiale, come espressione del tradizionale legame alla dinastia dei. E, per il suo tramite, al Regno di Sardegna (diventato il 17 marzo 1861 Regno d’Italia). La regione era stata la culla di Casae dell’omonimo Ducato sin dal XI secolo. La lingua d’uso del territorio non era né l’né il francese, ma il dialettordo, facente parte dell’idioma arpitano o franco-provenzale che può essere considerato di transizione tra la lingua d’oïl (l’antecedente del francese moderno) e le parlate gallo-italiche dell’Italia settentrionale. Nel 1560, un editto di Emanuele Filiberto aveva abolito l’uso del latino come lingua ufficiale nei domini di Casa ...

Advertising

Johnnyyxx : RT @IlPrimatoN: L'irredentismo italiano in Savoia fu attivo dal 1860, come espressione del tradizionale legame alla dinastia sabauda. http… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: L'irredentismo italiano in Savoia fu attivo dal 1860, come espressione del tradizionale legame alla dinastia sabauda. http… - IlPrimatoN : L'irredentismo italiano in Savoia fu attivo dal 1860, come espressione del tradizionale legame alla dinastia sabaud… -

Ultime Notizie dalla rete : Savoia l’irredentismo La Savoia e l’irredentismo italiano Il Primato Nazionale