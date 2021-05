La Roma si aggiudica il derby battendo la Lazio per 2-0. In gol Mkhitaryan e Pedro (Di sabato 15 maggio 2021) AGI - La Roma vince il derby e batte all'Olimpico la Lazio per 2 a 0 nell'anticipo serale della 37esima giornata di Serie A. La sconfitta esclude la Lazio dalle prime quattro e i biancolesti sono fuori dalla prossima Champions League. A sbloccare la gara al 42' è la rete di Mkhitaryan, che crossa grazie a una grande giocata di Dzeko e non fallisce col destro. Al 78', poi, Pedro si libera dal limite dell'area e fa partire un gran sinistro che sorprende Reina. È il gol numero due che chiude la partita. La Lazio finisce in 10 per l'espulsione di Acerbi a pochi minuti dal triplice fischio. Leggi su agi (Di sabato 15 maggio 2021) AGI - Lavince ile batte all'Olimpico laper 2 a 0 nell'anticipo serale della 37esima giornata di Serie A. La sconfitta esclude ladalle prime quattro e i biancolesti sono fuori dalla prossima Champions League. A sbloccare la gara al 42' è la rete di Mkhitaryan, che crossa grazie a una grande giocata di Dzeko e non fallisce col destro. Al 78', poi,si libera dal limite dell'area e fa partire un gran sinistro che sorprende Reina. È il gol numero due che chiude la partita. Lafinisce in 10 per l'espulsione di Acerbi a pochi minuti dal triplice fischio.

Advertising

ItaliaTeam_it : LORENZO SONEGO AI QUARTI DI FINALE A ROMA! Agli #IBI21 il tennista #ItaliaTeam si aggiudica il match contro Domini… - Agenzia_Italia : La Roma si aggiudica il derby battendo la Lazio per 2-0. In gol Mkhitaryan e Pedro - ASRunicoAmor : È FINITA ALL'OLIMPICO! LA ROMA BATTE LA LAZIO E SI AGGIUDICA IL DERBY. ROMA SIAMO NOI ???? #ASRoma #ForzaRoma… - SPress24 : La Roma si aggiudica il Derby, in una stagione fallimentare. La Lazio va in Europa League - Le Pagelle - AndreaM95342189 : La #Roma si aggiudica il derby e crede di più alla Conference League. #Mkhitaryan e #Pedro chiudono i conti con un… -