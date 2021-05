La riapertura dei cinema ci accoglie e risolleva. Come un racconto di Kafka, o un film di Fellini (Di sabato 15 maggio 2021) di Carmelo Zaccaria La riapertura dei cinema, seppure limitata da misure di sicurezza, ha galvanizzato il mondo dei cinefili. Si proiettano film a colazione, si riaprono gradualmente le sale, laddove è possibile, crescono i capannelli davanti alle locandine. Si torna ad assaporare l’atmosfera magica e sognante della sala buia, misteriosa, bisbigliante di mille volti che si cercano e si indovinano nell’eccitazione quasi mistica dello spettacolo che sta finalmente per cominciare. Se saremo migliori dopo la pandemia non sarà tanto per la ricercata sazietà del materialismo narcisista, quanto per la purificazione del nostro spirito rigenerato dal linguaggio premuroso dell’arte. L’ispirazione ad essere migliori ci arriva proprio dai luoghi in cui cresce il desiderio, dove si svelano le sonorità compromesse dei nostri sentimenti, a lungo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) di Carmelo Zaccaria Ladei, seppure limitata da misure di sicurezza, ha galvanizzato il mondo dei cinefili. Si proiettanoa colazione, si riaprono gradualmente le sale, laddove è possibile, crescono i capannelli davanti alle locandine. Si torna ad assaporare l’atmosfera magica e sognante della sala buia, misteriosa, bisbigliante di mille volti che si cercano e si indovinano nell’eccitazione quasi mistica dello spettacolo che sta finalmente per cominciare. Se saremo migliori dopo la pandemia non sarà tanto per la ricercata sazietà del materialismo narcisista, quanto per la purificazione del nostro spirito rigenerato dal linguaggio premuroso dell’arte. L’ispirazione ad essere migliori ci arriva proprio dai luoghi in cui cresce il desiderio, dove si svelano le sonorità compromesse dei nostri sentimenti, a lungo ...

Advertising

M5S_Camera : L'unico modo per superare a livello globale l’emergenza sanitaria e arrivare a una riapertura stabile e duratura pe… - borghi_claudio : Supponiamo, ma supponiamo proprio perchè SICURAMENTE non succederà, che dopo la riapertura delle scuole (un mese fa… - matteosalvinimi : Con le associazioni (Ancd, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, Cncc, Federdistribuzione), per la riapertura… - sole24ore : ?? Dopo le piscine e le spiagge, verso la riapertura dei centri commerciali nei weekend: ecco le prossime tappe… - badkiki1 : @matteosalvinimi E riapertura dei #ParchiTematici! #nocoprifuoco #ritornoallavita -