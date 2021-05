"La mia diversità è stata accettata". Sangiovanni, parole pesantissime: mistero sul cantante di Amici (Di sabato 15 maggio 2021) Anche Sangiovanni si confessa a Verissimo di Silvia Toffanin, nella puntata in onda sabato 15 maggio su Canale 5, a poche ore dalla finalissima di Amici, il programma di Maria De Filippi. E Sangiovanni è proprio tra i finalisti. Così, dalla Toffanin, ha ripercorso tutta la sua esperienza all'interno della scuola del talent-show. A Verissimo ha spiegato di non essere agitato, ma carico: non vede insomma l'ora di giocarsi la finalissima. Sangiovanni è il concorrente più piccolo di questa edizione, tanto che ha festeggiato la maggiore età proprio nella scuola di Amici. Quindi si è detto soddisfatto di quel che ha ottenuto, aggiungendo di non voler mollare per "puntare più in alto". E ancora, Sangiovanni si è sbottonando affermando che "finalmente questo è il primo posto in cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Anchesi confessa a Verissimo di Silvia Toffanin, nella puntata in onda sabato 15 maggio su Canale 5, a poche ore dalla finalissima di, il programma di Maria De Filippi. Eè proprio tra i finalisti. Così, dalla Toffanin, ha ripercorso tutta la sua esperienza all'interno della scuola del talent-show. A Verissimo ha spiegato di non essere agitato, ma carico: non vede insomma l'ora di giocarsi la finalissima.è il concorrente più piccolo di questa edizione, tanto che ha festeggiato la maggiore età proprio nella scuola di. Quindi si è detto soddisfatto di quel che ha ottenuto, aggiungendo di non voler mollare per "puntare più in alto". E ancora,si è sbottonando affermando che "finalmente questo è il primo posto in cui ...

Ultime Notizie dalla rete : mia diversità Sangiovanni a Verissimo su Amici 20: 'La mia diversità è stata compresa' Il cantante di Lady fa un bilancio della sua esperienza nel talent di Maria ospite a Verissimo e svela qualche ...

I veri illiberali sull'omofobia ...un uomo barbuto e incinto sul cui pancione è scritto "La diversità è ricchezza". Siamo in piena neolingua orwelliana (è noioso anche citare Orwell due volte nello stesso articolo ma non è colpa mia ...

