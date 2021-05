La Megxit arriva al celebre museo delle cere di Londra

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Megxit arriva

Io Donna

... nei primi mesi della, erano stati inclusi nelle iniziative commerciali previste per l'ormai defunto brand Sussex Royal . Un libro per bambini firmato da Meghan, Duchessa di Sussex e ...... seguita da un corteo funebre chiuso dalla Regina, chea bordo di una Bentley. In testa, ... con lae l'intervista esplosiva rilasciata a Oprah Winfrey in cui Meghan ha accusato ...Non c’è pace per Meghan e Harry. Anche le loro statue di cera hanno subito la “Megxit”: il museo di Madame Tussauds ha deciso di separare le effigi del duca e della ...Il debutto letterario di Meghan Markle sarà nelle librerie anglosassoni il prossimo 8 giugno. Ma la duchessa è stata subito accusata di ipocrisia ...