La maratona radiofonica di 24 ore per ricordare Antonio Megalizzi (Di sabato 15 maggio 2021) Sabato 15 maggio la voce di Antonio Megalizzi tornerà a risuonare in radio. In collaborazione con la Fondazione Antonio Megalizzi ed Europhonica, le emittenti del circuito RadUni, l’Associazione degli Operatori e dei Media Universitari Italiani, trasmetteranno a reti unificate i lavori firmati da Antonio Megalizzi, membro della redazione italiana di Europhonica, vittima dell’attentato avvenuto a Strasburgo nel 2018 insieme al collega polacco Bartosz Orent-Niedzielski. La maratona radiofonica “Non fermiamo questa voce” ha l’intento di mantenere vivi il ricordo, le passioni e i pensieri di Antonio, e si inserisce in un periodo particolarmente significativo per l’intera Europa. La maratona andrà in onda dalle 00.00 alle ... Leggi su linkiesta (Di sabato 15 maggio 2021) Sabato 15 maggio la voce ditornerà a risuonare in radio. In collaborazione con la Fondazioneed Europhonica, le emittenti del circuito RadUni, l’Associazione degli Operatori e dei Media Universitari Italiani, trasmetteranno a reti unificate i lavori firmati da, membro della redazione italiana di Europhonica, vittima dell’attentato avvenuto a Strasburgo nel 2018 insieme al collega polacco Bartosz Orent-Niedzielski. La“Non fermiamo questa voce” ha l’intento di mantenere vivi il ricordo, le passioni e i pensieri di, e si inserisce in un periodo particolarmente significativo per l’intera Europa. Laandrà in onda dalle 00.00 alle ...

Advertising

UnicaRadio : NON FERMIAMO QUESTA VOCE Maratona radiofonica 15 maggio LEGGI LA NOTIZIA - fede_mega : RT @Artventuno: “Non fermiamo questa voce”: il #15maggio maratona radiofonica per #AntonioMegalizzi. Per partecipare a #Antonioconme inviar… - eccapecca : Sabato #15maggio (giorno del suo compleanno) la voce di #AntonioMegalizzi tornerà a risuonare in radio. In collabo… - giomo2 : RT @Artventuno: “Non fermiamo questa voce”: il #15maggio maratona radiofonica per #AntonioMegalizzi. Per partecipare a #Antonioconme inviar… - ekuonews : UniTe, Radio Frequenza alla maratona radiofonica in ricordo di Antonio Megalizzi -