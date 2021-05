La mamma vestita da sposa per 'ingannare' i carabinieri alla maxi festa per il battesimo del figlio (Di sabato 15 maggio 2021) Blitz nella zona della Molara a Palermo: è scattata una sanzione amministrativa per i genitori del piccolo e per il titolare del servizio di catering, con responsabilità da accertare anche per il ... Leggi su today (Di sabato 15 maggio 2021) Blitz nella zona della Molara a Palermo: è scattata una sanzione amministrativa per i genitori del piccolo e per il titolare del servizio di catering, con responsabilità da accertare anche per il ...

