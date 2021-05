La Lombardia apre le prenotazioni per i vaccini ai 40 enni dal 20 maggio

Leggi su agi

(Di sabato 15 maggio 2021) AGI - “Il 2 giugno, non casualmente abbiamo scelto il giorno della festa della Repubblica, abbiamo la soddisfazione di poter dire che apriremo le vaccinazioni ai giovani dai 16 ai 29 anni, in modo che potranno ricevere la prima dose prima di andare in vacanza”. Lo ha annunciato il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso, fornendo anche il timing per le altre categorie. Laaprirà lealla fascia 40-49 anni dal 20(1,2 milioni di persone). E il 27partiranno leper quella dai 30 ai 39 anni (944.250 persone). Un leggero slittamento C'è un leggero slittamento (dal 17 al 20/5), di 3 giorni, rispetto all'indicazione data dal generale Figliuolo alle regioni per quanto riguarda i 40. Il motivo sta nel fatto che "le ...