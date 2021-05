La guerra tra Israele e Gaza | oggi

(Di sabato 15 maggio 2021) Raid disu un campo profughi, morti 8 bambini e due donne: un’intera famiglia. Continua il lancio di razzi anche dalla Striscia di: colpito un palazzo a tel Aviv, un morto.ha distrutto il palazzo che, a, ospita l'agenzia Ap e Al Jazeera, dopo averlo fatto evacuare. Proteste e scontri anche in Cisgiordania

La tensione è alta dopo i due ordigni e "a stesa" registratamartedì e mercoledì. Da mesi a ...boss Nessuno dei due schieramenti riesce a imporsi sull'altro e il risultato e una estenuante...Così 'la gente ha paura a uscire di casa, per timore di subire violenze, perché se sei arabo, o se sei ebreo, rischi anche di morire! Non è unasoloIsraele e Hamas, come è stato nelle ...Da qualche giorno è riesplosa la tensione tra Israele e Palestina. L’antico conflitto è ora odierno più che mai. Scopriamone le origini.Al quinto giorno di guerra lo stato ebraico ha puntato alla rete sotterranea dei miliziani costruita dopo lo scontro del 2014. Il numero delle vittime dall'inizio delle ostilità è salito a 126, si chi ...