La favola di Sonego termina in semifinale contro Djokovic. Il torinese cede in 3 set (Di domenica 16 maggio 2021) In finale sarà ancora Djokovic contro Nadal, ma al termine della seconda semifinale di giornata agli Open d'Italia tutti gli applausi sono per Lorenzo Sonego, il torinese che ha conquistato il cuore...

Eurosport_IT : Ci ha provato, ci ha provato sul serio: solo applausi per Lorenzo Sonego! ?? - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Ci ha provato, ci ha provato sul serio: solo applausi per Lorenzo Sonego! ?? - cibele31653939 : RT @VinceMartucci: Un giorno i genitori diranno ai loro figli: “devi lottare come Sonego che nel 2021 a Roma porto’ contro ogni pronostico… - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Ci ha provato, ci ha provato sul serio: solo applausi per Lorenzo Sonego! ?? - darioderrico : RT @Eurosport_IT: Ci ha provato, ci ha provato sul serio: solo applausi per Lorenzo Sonego! ?? -