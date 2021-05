La Cina sbarca su marte (Di sabato 15 maggio 2021) Pechino ha fatto atterrare con successo il suo rover, chiamato "Zhurong", sulla superficie di marte. È la prima volta che un paese asiatico sbarca su marte, riferisce la tv di Stato CCTV. Leggi su rainews (Di sabato 15 maggio 2021) Pechino ha fatto atterrare con successo il suo rover, chiamato "Zhurong", sulla superficie di. È la prima volta che un paese asiaticosu, riferisce la tv di Stato CCTV.

