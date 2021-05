La Cina è arrivata su Marte, sbarcato il rover Zhurong: “Prima esplorazione interplanetaria della Cina” (Di sabato 15 maggio 2021) La Cina festeggia l’arrivo del rover Zhurong su Marte, il primo atterraggio del Dragone sul Pianeta Rosso è infatti stato un successo. La missione d’esplorazione lanciata con la sonda Tianwen-1, che ha portato il rover su Marte, segna un importante pietra miliare per il programma spaziale cinese, su cui sta molto investendo il governo del Partito Comunista. Il presidente Xi Jinping ha espresso la sua soddisfazione per l’esito dell’atterraggio, finora prerogativa principalmente dagli Stati Uniti. La Cina festeggia l’atterraggio di Zhurong su Marte Il rover Zhurong, nome che indica il “Dio del Fuoco”, è atterrato su Marte alle ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 15 maggio 2021) Lafesteggia l’arrivo delsu, il primo atterraggio del Dragone sul Pianeta Rosso è infatti stato un successo. La missione d’lanciata con la sonda Tianwen-1, che ha portato ilsu, segna un importante pietra miliare per il programma spaziale cinese, su cui sta molto investendo il governo del Partito Comunista. Il presidente Xi Jinping ha espresso la sua soddisfazione per l’esito dell’atterraggio, finora prerogativa principalmente dagli Stati Uniti. Lafesteggia l’atterraggio disuIl, nome che indica il “Dio del Fuoco”, è atterrato sualle ...

