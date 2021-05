La Cina ‘conquista’ Marte con il rover Zhurong (Di sabato 15 maggio 2021) Il rover Zhurong è atterrato su Marte. Il veicolo esplorerà i dintorni della pianura glaciale Utopia. PECHINO (Cina) – Il rover Zhurong su Marte. La Cina è il secondo Paese (ad oggi c’erano riusciti solamente gli Stati Uniti n.d.r.) a sbarcare sul Pianeta Rosso con un veicolo per iniziare una esplorazione. Il mezzo nei prossimi giorni inizierà le verifiche nell’aerea della pianura glaciale Utopia e quasi sicuramente incontrerà anche la sonda americana. Il lungo viaggio del rover Zhurong Il viaggio del rover è iniziato nel 2020. L’arrivo su Marte a febbraio, con la sonda Tianwen-1 che è rimasta nell’orbita del Pianeta Rosso fino alla notte italiana tra il 14 e il 15 maggio ... Leggi su newsmondo (Di sabato 15 maggio 2021) Ilè atterrato su. Il veicolo esplorerà i dintorni della pianura glaciale Utopia. PECHINO () – Ilsu. Laè il secondo Paese (ad oggi c’erano riusciti solamente gli Stati Uniti n.d.r.) a sbarcare sul Pianeta Rosso con un veicolo per iniziare una esplorazione. Il mezzo nei prossimi giorni inizierà le verifiche nell’aerea della pianura glaciale Utopia e quasi sicuramente incontrerà anche la sonda americana. Il lungo viaggio delIl viaggio delè iniziato nel 2020. L’arrivo sua febbraio, con la sonda Tianwen-1 che è rimasta nell’orbita del Pianeta Rosso fino alla notte italiana tra il 14 e il 15 maggio ...

