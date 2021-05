La Cina annuncia: "Il rover Zhurong è arrivato su Marte" (Di sabato 15 maggio 2021) La Cina mette un piede su Marte. Il rover cinese Zhurong, della sonda Tianwen - 1, è atterrato sul pianeta rosso. È la prima volta che la Cina fa atterrare una sonda su un pianeta diverso dalla Terra. ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) Lamette un piede su. Ilcinese, della sonda Tianwen - 1, è atterrato sul pianeta rosso. È la prima volta che lafa atterrare una sonda su un pianeta diverso dalla Terra. ...

Advertising

Affaritaliani : La Cina annuncia: 'Il rover Zhurong è arrivato su Marte' - Galatone : opocaj: Cina annuncia: 'Il rover Zhurong è arrivato su Marte in sicurezza' - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Cina annuncia: 'Il rover Zhurong è arrivato su Marte in tutta sicurezza' #marte - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Cina annuncia: 'Il rover Zhurong è arrivato su Marte in tutta sicurezza' #marte - Handwriting01 : RT @MediasetTgcom24: Cina annuncia: 'Il rover Zhurong è arrivato su Marte in tutta sicurezza' #marte -